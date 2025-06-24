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Новий румунський уряд отримав вотум довіри від парламенту

Країна жила без повноцінного кабінету міністрів 47 днів.

Новий румунський уряд отримав вотум довіри від парламенту
Дебютне засідання нового румунського уряду
Фото: Digi24

У понеділок Румунія офіційно отримала новий уряд на чолі з Іліє Боложаном - лідером Націонал-ліберальної партії.

Як пише видання Digi24, подану президентом Нікушором Даном кандидатуру прем'єра та інших міністрів погодив румунський парламент. За вотум довіри новому уряду проголосував 301 обранець, проти було 9 депутатів. Фракція ультраправих "Альянс за об'єднання" бойкотувала процедуру.

Коаліція домовилася, що уряд працюватиме за ротаційним принципом: у 2027 році замість Боложана головою має стати представник Соціал-демократичної партії.

Після прийняття присяги у президентському палаці Котрочень міністри одразу ж провели своє перше засідання - о 21 годині за київським часом. Воно тривало близько 40 хвилин. 
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