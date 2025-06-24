«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Суми за три дні?
Суми за три дні?
ГоловнаСвіт

Трамп оголосив про припинення вогню на Близькому Сході, Іран спростовує

А Ізраїль знову видав розпорядження на евакуацію в Тегерані.

Трамп оголосив про припинення вогню на Близькому Сході, Іран спростовує
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі TruthSocial заявив про досягнення угоди про перемир'я між Іраном та Ізраїлем, яке має призвести до остаточного припинення війни.

За словами господаря Білого дому, режим припинення вогню розпочнеться після того, як "завершаться поточні останні місії", що станеться через шість годин після публікації допису. Іран першим припинить обстріли, після чого в межах 12 годин Ізраїль теж зупинить атаки зі свого боку, і через 24 години "світ вітатиме кінець 12-денної війни".

Однак агенція CNN з'ясувала, що іранська сторона не отримувала жодної пропозиції щодо перемир'я. Високопоставлений чиновник у Тегерані заявив, що армія "готується до інтенсифікації ударів відплати", а будь-які заяви з боку США та Ізраїлю розглядають як "оманливі".

Водночас Ізраїль видав чергове розпорядження щодо евакуації одного з районів Тегерана, що свідчить про намір завдати удару по ворожій столиці. 
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies