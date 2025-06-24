Трамп оголосив про припинення вогню на Близькому Сході, Іран спростовує

А Ізраїль знову видав розпорядження на евакуацію в Тегерані.

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі TruthSocial заявив про досягнення угоди про перемир'я між Іраном та Ізраїлем, яке має призвести до остаточного припинення війни.

За словами господаря Білого дому, режим припинення вогню розпочнеться після того, як "завершаться поточні останні місії", що станеться через шість годин після публікації допису. Іран першим припинить обстріли, після чого в межах 12 годин Ізраїль теж зупинить атаки зі свого боку, і через 24 години "світ вітатиме кінець 12-денної війни".

Однак агенція CNN з'ясувала, що іранська сторона не отримувала жодної пропозиції щодо перемир'я. Високопоставлений чиновник у Тегерані заявив, що армія "готується до інтенсифікації ударів відплати", а будь-які заяви з боку США та Ізраїлю розглядають як "оманливі".

Водночас Ізраїль видав чергове розпорядження щодо евакуації одного з районів Тегерана, що свідчить про намір завдати удару по ворожій столиці.