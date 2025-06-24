Німеччина планує збільшити витрати на оборону до 2029 року

Німеччина планує збільшити витрати на оборону більш ніж на дві третини до 2029 року, випередивши Францію та Велику Британію. Канцлер Фрідріх Мерц проводить масштабне переозброєння своєї країни через агресію РФ та "нестабільність" США.

Про це пише Financial Times.

Згідно з бюджетними планами, з якими ознайомилося видання, прогнозується, що військові витрати Німеччини у 2029 році сягнуть 162 млрд євро, порівняно з 95 млрд євро цього року.

Ця сума включає близько 8,5 млрд євро військової допомоги Україні щороку до 2029 року. Це збільшить основні витрати на оборону до приблизно 3,5% ВВП протягом наступних чотирьох років, порівняно з приблизно 2,4% у 2025 році.

Як пише видання, цей план виводить Німеччину, яка довго відставала за витратами на оборону серед членів НАТО, до випередження Франції та Великої Британії на шляху до нової оборонної мети НАТО у 5% ВВП.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав до збільшення військового бюджету країни до 3-3,5% ВВП до 2030 року з приблизно 2% зараз.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок оголосив, що Велика Британія досягне нової мети до 2035 року відповідно до плану генерального секретаря НАТО Марка Рютте, згідно з яким союзники повинні витрачати 3,5% на основні військові витрати та додаткові 1,5% інвестицій в інфраструктуру та кібербезпеку до 2035 року.

Але прогрес Великої Британії набагато повільніший, ніж у Німеччини: вона планує збільшити витрати на оборону з приблизно 2,3% ВВП наразі до 2,6% до 2027 року, з амбіцією збільшити їх до 3% після наступних загальних виборів, які мають відбутися у 2029 році.

Такі бюджетні плани Берліна з'явилися після того, як Мерц послабив конституційний ліміт боргу країни, дозволивши запозичення до 1 трлн євро на оборону та інфраструктуру протягом наступного десятиліття.

Конституційна реформа дозволяє необмежені запозичення для продовження оснащення Бундесверу та військової підтримки України після того, як через два роки закінчиться термін дії оборонного фонду в розмірі 100 мільярдів євро, створеного колишнім канцлером Олафом Шольцем у 2022 році. Близько 24 мільярдів євро буде вилучено з цього фонду у 2025 році.

Країна функціонує без бюджету на 2025 рік з моменту розпаду коаліції Шольца через фінансування в листопаді, що призвело до дострокових виборів у лютому.

Берлін, який давно є "захисником" фіскальної дисципліни в Європі, тепер прогнозує, що його дефіцит зросте до 82 млрд євро цього року з 33 млрд євро минулого року. За оцінками уряду, очікується, що до 2029 року він збільшиться до 126 млрд євро.

У рамках своїх бюджетних планів уряд Німеччини також прагне збільшити витрати на інфраструктуру цього року на 55%, до загальної суми 115 мільярдів євро.

Згідно з документом, це включає 27 млрд євро, вилучених зі спеціального 12-річного фонду розміром 500 млрд євро, створеного раніше цього року для обходу конституційного ліміту запозичень. Близько 11,7 млрд євро планується вкласти в залізничну та іншу транспортну інфраструктуру.

Інші заходи щодо стимулювання короткострокового зростання включають пакет податкових пільг для корпорацій у розмірі 46 мільярдів євро на термін повноважень коаліції з 2025 по 2029 рік.

За словами джерел, обізнаних з планами, уряд очікує, що обидві палати парламенту схвалять бюджети на 2025 та 2026 роки до кінця вересня.