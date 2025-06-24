Reuters: “Коаліція охочих” має зібратися віртуально найближчими тижнями

“Коаліція охочих” має зібратися віртуально найближчими тижнями.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.
Відповідну заяву оприлюднили після зустрічі Стармера і президента України Володимира Зеленського вчора у Лондоні.
“Офіс Стармера повідомив, що вони домовилися, що “коаліція охочих” – група, очолювана Великою Британією та Францією, без участі США, – повинна зібратися віртуально найближчими тижнями”, ‒ зазначає видання.
Під засідання члени коаліції обговорять свої наступні кроки.
Україна раніше пропонувала провести зустріч лідерів "коаліції охочих" на полях саміту НАТО і обговорити там придбання ППО.
Що таке коаліція охочих?
- На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж.
- Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.
- Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.