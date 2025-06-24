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Reuters: “Коаліція охочих” має зібратися віртуально найближчими тижнями

Про це стало відомо після зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського вчора у Лондоні.

“Коаліція охочих” має зібратися віртуально найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

Відповідну заяву оприлюднили після зустрічі Стармера і президента України Володимира Зеленського вчора у Лондоні.

“Офіс Стармера повідомив, що вони домовилися, що “коаліція охочих” – група, очолювана Великою Британією та Францією, без участі США, – повинна зібратися віртуально найближчими тижнями”, ‒ зазначає видання.

Під засідання члени коаліції обговорять свої наступні кроки.

Україна раніше пропонувала провести зустріч лідерів "коаліції охочих" на полях саміту НАТО і обговорити там придбання ППО.

Що таке коаліція охочих?

  • На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. 
  • Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.
  • Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.
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