Reuters: “Коаліція охочих” має зібратися віртуально найближчими тижнями

Про це стало відомо після зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента України Володимира Зеленського вчора у Лондоні.

“Коаліція охочих” має зібратися віртуально найближчими тижнями.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіс прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

Відповідну заяву оприлюднили після зустрічі Стармера і президента України Володимира Зеленського вчора у Лондоні.

“Офіс Стармера повідомив, що вони домовилися, що “коаліція охочих” – група, очолювана Великою Британією та Францією, без участі США, – повинна зібратися віртуально найближчими тижнями”, ‒ зазначає видання.

Під засідання члени коаліції обговорять свої наступні кроки.

Україна раніше пропонувала провести зустріч лідерів "коаліції охочих" на полях саміту НАТО і обговорити там придбання ППО.

Що таке коаліція охочих?