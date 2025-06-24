Нідерланди оголосили про пакет допомоги Україні на 175 млн євро

У пакет входять 100 радарів для виявлення дронів, транспортні засоби. Також країна інвестує у виробництво дронів.

Нідерланди оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на суму близько 175 млн євро. Він доповнює оголошені раніше контракти.

Як повідомила пресслужба Міноборони країни, про це сьогодні, 24 червня, оголосив міністр Рубен Брекельманс перед самітом НАТО в Гаазі.

Україні передадуть 100 додаткових радарів для виявлення дронів. Ці системи здатні виявляти дрони, а потім передавати цю інформацію системам протиповітряної оборони, які можуть їх нейтралізувати. Постачання радарів виявлення має бути завершено до кінця року.

Також до України буде доставлено 20 частково безпілотних апаратів Ermine casevac. Їх можна використовувати для евакуації поранених.

Крім цього Нідерланди виділяють додаткові 80 мільйонів євро у межах коаліції дронів. Раніше країна оголошувала, що інвестує у це 20 мільйонів євро. Новий пакет підтримки доповнює нещодавно оголошений пакет на суму 400 мільйонів євро для забезпечення безпеки на морі.

Крім того, Нідерланди цими днями підписали контракти з українською промисловістю на виробництво 600 000 дронів. Йдеться про пакет на суму 500 мільйонів євро на дрони, які терміново потрібні Україні на передовій.

"Невпинні російські авіаудари щодня показують, що протиповітряна оборона — це буквально питання життя і смерті для України. Саме тому так важливо, щоб ми могли постачати радари виявлення дронів. Крім того, важливим кроком є те, що ми підписали великі виробничі контракти з українською індустрією дронів, а також збільшуємо нашу підтримку ще на 80 мільйонів євро. Дрони та безпілотні системи — це новий напрямок нашої підтримки України", – сказав нідерландський міністр.

Він додав, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну. За його словами, окрім зміцнення власних збройних сил Нідерландів, підтримка України – це найкращий спосіб зупинити жорстокий експансіоністський рух Росії.