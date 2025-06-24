«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
ГоловнаСвіт

Нідерланди оголосили про пакет допомоги Україні на 175 млн євро

У пакет входять 100 радарів для виявлення дронів, транспортні засоби. Також країна інвестує у виробництво дронів. 

Нідерланди оголосили про пакет допомоги Україні на 175 млн євро
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс виступає напередодні саміту НАТО в Гааз
Фото: EPA/UPG

Нідерланди оголосили про надання нового пакету допомоги Україні на суму близько 175 млн євро. Він доповнює оголошені раніше контракти. 

Як повідомила пресслужба Міноборони країни, про це сьогодні, 24 червня, оголосив міністр Рубен Брекельманс перед самітом НАТО в Гаазі. 

Україні передадуть 100 додаткових радарів для виявлення дронів. Ці системи здатні виявляти дрони, а потім передавати цю інформацію системам протиповітряної оборони, які можуть їх нейтралізувати. Постачання радарів виявлення має бути завершено до кінця року.

Також до України буде доставлено 20 частково безпілотних апаратів Ermine casevac. Їх можна використовувати для евакуації поранених. 

Крім цього Нідерланди виділяють додаткові 80 мільйонів євро у межах коаліції дронів.  Раніше країна оголошувала, що інвестує у це 20 мільйонів євро. Новий пакет підтримки доповнює нещодавно оголошений пакет на суму 400 мільйонів євро для забезпечення безпеки на морі. 

Support LB.ua

Крім того, Нідерланди цими днями підписали контракти з українською промисловістю на виробництво 600 000 дронів. Йдеться про пакет на суму 500 мільйонів євро на дрони, які терміново потрібні Україні на передовій. 

"Невпинні російські авіаудари щодня показують, що протиповітряна оборона — це буквально питання життя і смерті для України. Саме тому так важливо, щоб ми могли постачати радари виявлення дронів. Крім того, важливим кроком є те, що ми підписали великі виробничі контракти з українською індустрією дронів, а також збільшуємо нашу підтримку ще на 80 мільйонів євро. Дрони та безпілотні системи — це новий напрямок нашої підтримки України", – сказав нідерландський міністр.

Він додав, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну. За його словами, окрім зміцнення  власних збройних сил Нідерландів, підтримка України – це найкращий спосіб зупинити жорстокий експансіоністський рух Росії.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies