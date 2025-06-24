Ціни на нафту впали після того, як Ізраїль погодився на припинення вогню з Іраном

Нафта марки Brent, міжнародний еталон цін на нафту, впала до 68 доларів за барель.

Ціни на нафту впали майже на 5% у вівторок після того, як Ізраїль погодився припинити вогонь з Іраном після майже двох тижнів конфлікту.

Про це повідомляє BBC.

Нафта марки Brent, міжнародний еталон цін на нафту, впала до 68 доларів за барель, що нижче за рівень, на якому вона була, коли Ізраїль запустив ракети по ядерних об'єктах Ірану 13 червня.

Ціни різко зросли останніми днями через все більші побоювання, що Іран може порушити світові поставки, заблокувавши Ормузьку протоку ‒ ключовий маршрут доставки нафти та газу.

Фондові ринки в Азії зросли, коли президент США Дональд Трамп оголосив, що припинення вогню “тепер набуло чинності”, після чого Ізраїль підтвердив, що погодився на цей крок.

Ціни на нафту злетіли до 81 долара за барель з початку ракетних ударів, викликавши побоювання, що вартість життя може зрости через зростання витрат на бензин, дизельне паливо та бізнес.

“Якщо припинення вогню буде дотримано, як було оголошено, інвестори можуть очікувати повернення до норми цін на нафту”, ‒ сказала старший аналітик ринку Phillip Nova Приянка Сачдєва.

Водночас вона додала, що “ступінь, в якому Ізраїль та Іран дотримуватимуться нещодавно оголошених умов припинення вогню, відіграватиме важливу роль у визначенні цін на нафту”.