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Мінфін розмістив облігації на понад 7 млрд гривень

3,4 мільярда гривень залучили від ОВДП з терміном погашення 1,3 року.

25 червня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на понад 7 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба відомства.

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3,4 мільярда гривень залучили від ОВДП з терміном погашення 1,3 року за ставкою 16,35%. 2,4 млрд грн – від облігацій на 1,9 року під 17,1%, а ще 1,2 млрд грн – від ОВДП терміном 3,6 року під 17,8%.

облігації
облігації

«Купівля військових облігацій сприяє перемозі над російською агресією. Кожна інвестована в облігації гривня підтримує нашу армію та фінансову стабільність країни», - додали у Мінфіні.
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