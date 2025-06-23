Шмигаль: Україна отримала $190 млн від Світового банку та уряду Японії

Метою проєкту є створення стійкої інфраструктури в складних умовах.

Україна отримала $190 млн на ініціативи відновлення у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, мета проєкту — створення стійкої інфраструктури в складних умовах.

"Фінансування у формі позики від МБРР, наданої за підтримки уряду Японії, буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі", — сказав прем'єр.