Шмигаль: Україна отримала $190 млн від Світового банку та уряду Японії

Україна отримала $190 млн на ініціативи відновлення у межах спільного зі Світовим банком проєкту DRIVE.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, мета проєкту — створення стійкої інфраструктури в складних умовах.
"Фінансування у формі позики від МБРР, наданої за підтримки уряду Японії, буде спрямовано на модернізацію інфраструктури, відновлення мостів, удосконалення транспортної системи та розвиток дорожньої галузі", — сказав прем'єр.
- Кабінет міністрів на засіданні 23 червня спрямував понад 22 млрд гривень наданого партнерами фінансування на потреби відновлення України. Більшість коштів – 18,5 млрд, складає внесок Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA)