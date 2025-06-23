Наглядова рада призначила нового голову правління “Укренерго”

Наглядова рада “Укренерго” призначила Віталія Зайченка новим головою правління. До того він членом правління і директором з управління об’єднаної енергосистеми України (ОЕС) України.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

За кандидатуру Зайченка одностайно проголосували всі 7 членів Наглядової ради. Зайняти нову посаду він має вже з 1 липня.

Віталій Зайченко почав роботу в “Укренерго” у 1990-х, пройшов шлях від інженера до головного диспетчера ОЕС (з 2015 року).

“Професіоналізм команди диспетчерів на чолі з Віталієм Зайченком дозволив зберегти керованість енергосистемою України в умовах масованих російських атак на об’єкти генерації та системи передачі електроенергії”, - запевнили в “Укренерго”.

У вересні 2024-го тимчасовим виконувачем обов’язків голови правління був призначений Олексій Брехт.

Конкурс із обрання нового голови правління “Укренерго” був оголошений 5 лютого 2025 року.