Наразі потенційно замінованими є близько 137 тис. км2 земель.

Площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20% і складає близько 137 тисяч квадратних кілометрів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на нараді в Офісі протимінної діяльності ДСНС.

За словами глави уряду, переважно замінованими є сільськогосподарські землі. Роботи з очищення здійснюють ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності.

Ресурс 112 сертифікованих операторів, серед яких вісім – іноземні, що працюють в Україні, налічує понад 9 тисяч фахівців, 278 одиниць розмінувальної та землерийної техніки, а також понад 13 тисяч металошукачів.

За підсумками наради Шмигаль доручив міністерствам та відповідальним особам пришвидшити запуск Реєстру територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, а також розробити план дій для залучення міжнародного фінансування безпосередньо на розмінувальну діяльність.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна вже сформувала велику протимінну міжнародну коаліцію з понад пів сотні держав та залучила 1,2 млрд доларів допомоги для очищення територій.