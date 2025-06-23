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“Нафтогаз” виграв арбітраж проти “Газпрому” на 1,37 млрд доларів

Трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік “Нафтогазу”.

“Нафтогаз” виграв арбітраж проти “Газпрому” на 1,37 млрд доларів
Ілюстративне фото
Фото: oilreview.kiev.ua

Міжнародний арбітражний трибунал зобов’язав “Газпром” виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК “Нафтогаз”

Про це повідомив голова правління “Нафтогазу” Сергій Корецький.

“З травня 2022 року “Газпром” порушив свої контрактні зобов’язання за принципом “take or pay”, припинивши оплати”, - зазначив Корецький.

Через це у вересні 2022 року “Нафтогаз” ініціював арбітраж у Швейцарії, який “Газпром” невдало намагався заблокувати через російські суди. 

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“Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік “Нафтогазу”, - повідомив Сергій Корецький.

Він додав, що наступний етап – забезпечення виконання рішення, над чим тепер і працюватиме компанія.
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