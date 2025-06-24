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Рютте впевнений, що Штати виконуватимуть усі зобов'язання перед НАТО

Генсек виступив перед відкриттям саміту. 

Рютте впевнений, що Штати виконуватимуть усі зобов'язання перед НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Генсек НАТО Марк Рютте виступив із короткою промовою перед початком саміту очільників країн Альянсу. Він висловив упевненість в тому, що Сполучені Штати не відступлять від своїх зобов'язань перед союзниками, передає Sky News.

Він заявив, що є "тотальне зобов'язання американського президента та найвищого керівництва США перед НАТО". Однак підкреслив, що Вашингтон має очікування, що європейські країни і Канада витрачатимуть на оборону більше. 

Саме на заклику Дональда Трампа витрачати на оборону не менш як 5 % ВВП і буде сконцентровано підсумкове комінюке за результатами зустрічі. Досягнути цієї мети можна збільшенням витрат на військові товари та на безпеку в широкому розумінні. 

Рютте охарактеризував проблему витрат як "величезний камінь у черевику, величезний подразник, який полягає в тому, що ми, європейці та канадці, витрачаємо недостатньо, і вони хочуть, щоб ми зрівнялися з тим, що витрачають США".

На запитання про можливість завершення війни в Україні Рютте відповів: "Я не можу передбачити, коли це станеться".

Він також схвалив зусилля Дональда Трампа стосовно співпраці з Путіним. 

Раніше Дональд Трамп критично висловлювався про країни, що вкладають в оборону менше необхідного відсотка, а також закликав витрачати на оборону більше. Він не виключав, що Штати не допомагатимуть країнам в рамках знаменитої 5 статті про взаємну оборону, якщо ці країни не вкладатимуть достатньо фінансів. 

  • На полях саміту запланована зустріч українського і американського президентів. Станом на 20 червня Володимир Зеленський не міг точно сказати, чи відвідає саміт. Однак учора він вирушив із візитом до Великої Британії, а звідти – до Нідерландів, які приймають дводенний саміт Альянсу. Рютте підтвердив, що на Зеленського очікують на саміті.
  • Переговори між Трампом і Володимиром Зеленським мали відбутися ще в межах саміту G7 у Канаді, але Трамп поїхав достроково. Український президент казав, що хотів би обговорити з ним придбання оборонного пакету, в тому числі систем ППО. 
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