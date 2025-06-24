Рютте впевнений, що Штати виконуватимуть усі зобов'язання перед НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте виступив із короткою промовою перед початком саміту очільників країн Альянсу. Він висловив упевненість в тому, що Сполучені Штати не відступлять від своїх зобов'язань перед союзниками, передає Sky News.

Він заявив, що є "тотальне зобов'язання американського президента та найвищого керівництва США перед НАТО". Однак підкреслив, що Вашингтон має очікування, що європейські країни і Канада витрачатимуть на оборону більше.

Саме на заклику Дональда Трампа витрачати на оборону не менш як 5 % ВВП і буде сконцентровано підсумкове комінюке за результатами зустрічі. Досягнути цієї мети можна збільшенням витрат на військові товари та на безпеку в широкому розумінні.

Рютте охарактеризував проблему витрат як "величезний камінь у черевику, величезний подразник, який полягає в тому, що ми, європейці та канадці, витрачаємо недостатньо, і вони хочуть, щоб ми зрівнялися з тим, що витрачають США".

На запитання про можливість завершення війни в Україні Рютте відповів: "Я не можу передбачити, коли це станеться".

Він також схвалив зусилля Дональда Трампа стосовно співпраці з Путіним.

Раніше Дональд Трамп критично висловлювався про країни, що вкладають в оборону менше необхідного відсотка, а також закликав витрачати на оборону більше. Він не виключав, що Штати не допомагатимуть країнам в рамках знаменитої 5 статті про взаємну оборону, якщо ці країни не вкладатимуть достатньо фінансів.