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Rheinmetall виготовить 20 машин Ermine для України на замовлення Нідерландів

Машини мають бути поставлені у 2026 році.

Rheinmetall виготовить 20 машин Ermine для України на замовлення Нідерландів
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство оборони Нідерландів підписало контракт з дочірньою компанією Rheinmetall Defence Nederland B.V. на постачання 20 машин Ermine.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall

Зазначається, що замовлені варіанти – це пілотовані/безпілотні наземні машини, які посилять можливості ЗСУ щодо евакуації поранених поблизу лінії фронту. 

Машини мають бути поставлені у 2026 році. 

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Модульне сімейство Ermine складається з безпілотного транспортного засобу, баггі з боковою віссю та квадроцикла. Доступні різні варіанти 4x4 та 6x6. Вони базуються на одній і тій самій дизельно-електричній гібридній трансмісії та базовій платформі, що забезпечує можливість перевезення до однієї тонни корисного навантаження та дальність ходу понад 1000 кілометрів, залежно від конфігурації транспортного засобу.
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