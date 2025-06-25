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Посол України зустрівся з "очільником" Придністровського регіону Молдови

Україна виділяє окремий день для консульського обслуговування в Кишиневі для громадян України, які проживають на лівому березі Дністра. 

Посол України зустрівся з "очільником" Придністровського регіону Молдови
Паун Роговей та Марко Шевченко відвідали Бендерську фортецю та поклали квіти до пам’ятника Першої Української Конституції
Фото: Пресслужба Посольства України в Молдові

Українські дипломати відвідали Придністровський регіон Молдови.

Про це повідомила пресслужба Посольства України в Молдові.

“В рамках перебування в Республіці Молдова Посол з особливих доручень МЗС України з питань придністровського врегулювання Марко Шевченко спільно з Послом України в Республіці Молдова Паун Роговей відвідали Придністровський регіон Республіки Молдова”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські дипломати у Тирасполі зустрілись з “лідером де-факто регіону Вадимом Красносельським”.

Зокрема Марко Шевченко підтвердив незмінну позицію України щодо мирного врегулювання придністровського конфлікту з наголосом на суверенітеті і територіальній цілісності Молдови, а також її курсу на євроінтеграцію. Українська сторона наголосила на необхідності недопущення провокацій на адресу України та Молдови.

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На зустрічі обговорили безпекову ситуацію в регіоні, окремі аспекти пов’язані із становищем української громади та захисту прав і свобод громадян України які проживають на лівому березі Дністра.

Українські дипломати повідомили про визначення окремого дня для консульського обслуговування в Кишиневі для громадян України, які проживають на лівому березі Дністра. 

Водночас з порядку денного не знято питання щодо можливості відновлення Посольством України в Молдові виїзного консульського обслуговування на території Придністровського регіону.

Напередодні Дня Конституції України Паун Роговей та Марко Шевченко відвідали Бендерську фортецю та поклали квіти до пам’ятника Першої Української Конституції гетьмана Пилипа Орлика.
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