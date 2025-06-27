Губернатор Флориди Рон ДеСантіс оголосив про план будівництва центру утримання іммігрантів у самому серці національного парку Еверглейдс. Корінні американці обурені оскверненням земель їхніх предків.

Активісти повідомляють про будівельні роботи на покинутій злітно-посадковій смузі Еверглейдс у Національному заповіднику Біг-Сайпрес, приблизно за 72 кілометри на захід від Маямі.

Про це пише DW.

Будівництво є частиною плану губернатора Флориди Рона Десантіса щодо будівництва центру утримання іммігрантів у наметах у рамках масштабніших зусиль адміністрації Трампа щодо позбавлення країни від “злочинних іноземців”.

Деcантіс та генеральний прокурор його штату Джеймс Утмайєр назвали місце, де буде розміщено до 1000 осіб у наметах, “Алігаторовим Алькатрасом”. Назва ‒ гра слів на тему місцевої фауни та посилання на сумнозвісний об'єкт у затоці Сан-Франциско, який президент США Дональд Трамп прагне перетворити з національного парку на в'язницю.

Утмайєр та його команда випустили відеоролик, у якому презентують проект у Флориді, посилаючись на той факт, що поблизу “мало що є”, окрім “алігаторів та пітонів”.

За його словами, об'єкт, який будується за кошти Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA), буде завершено за 30-60 днів. Річні експлуатаційні витрати наразі прогнозуються на рівні близько 450 мільйонів доларів (387 мільйонів євро).

Окрім сумнівного перенаправлення екстреного фінансування та серйозних побоювань щодо потенційного впливу проекту на навколишнє середовище, корінні жителі Флориди також обурені планом губернатора.

Територія, де має бути побудований об'єкт, була домівкою племені індіанців Мікосукі Флориди та племені семінолів Флориди, а також племені семінолів Оклахоми.

Окрім сумнівного перенаправлення екстреного фінансування та серйозних побоювань щодо потенційного впливу проекту на навколишнє середовище, корінні жителі Флориди також обурені планом губернатора. Територія, де має бути побудований об'єкт, була домівкою племені індіанців Мікосукі Флориди та племені семінолів Флориди, а також племені семінолів Оклахоми.

Там розташовані церемоніальні місця та місця поховання. Місцеві жителі кажуть, що ця територія є “священною” і що її слід “захищати, а не знищувати”.

Alligator Alcatraz: the one-stop shop to carry out President Trump’s mass deportation agenda. pic.twitter.com/96um2IXE7U — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) June 19, 2025