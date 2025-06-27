Руанда і ДР Конго підписали мирну угоду у Вашингтоні

Руанда і Демократична Республіка Конго підписали мирну угоду Вашингтоні сьогодні, у п'ятницю 27 червня.

Про це пише Reuters.

На церемонії з державним секретарем США Марко Рубіо в Державному департаменті міністри закордонних справ двох країн підписали угоду, зобов'язавшись виконати договір 2024 року, який передбачає виведення руандійських військ зі східного Конго протягом 90 днів, згідно з версією, парафованою технічними групами минулого тижня. Пртягом цього ж часу запустять регіональну рамкову програму економічної інтеграції.

Цей договір дає Конго та Руанді три місяці для запуску рамкової програми "для розширення зовнішньої торгівлі та інвестицій, що надходять від регіональних ланцюгів постачання критично важливих мінералів".

Пізніше в п'ятницю президент США Дональд Трамп має зустрітися з міністрами закордонних справ в Овальному кабінеті. Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило агентству Reuters у п'ятницю, що ще одну угоду глави держав підпишуть на окремому заході в Білому домі, але час невідомий.

Згідно з цією версією, угода, підписана в п'ятницю, має підтримати переговори, що проводяться за підтримки Катару. Також зазначається, що Конго та Руанда сформують спільний механізм координації безпеки протягом 30 днів та протягом трьох місяців реалізують план, узгоджений минулого року, щодо моніторингу та перевірки виведення руандійських солдатів.

ДР Конго звинувачує Руанду в озброєнні M23 і відправці військ для підтримки повстанців у конфлікті. Незважаючи на заяви ООН і США, Руанда заперечує підтримку M23. M23 ‒ це одне з майже 100 озброєних угруповань, що діють на сході ДР Конго. Конфлікт, що триває, призвів до однієї з найсерйозніших гуманітарних криз у світі, в результаті якого понад 7 мільйонів людей залишили свою домівку.

Військові операції Конго, спрямовані проти Демократичних сил визволення Руанди, мають завершитися протягом тих самих термінів.

У березні цього року президенти ДР Конго та Руанди зустрілися в Катарі для мирних переговорів.

Через місяць Демократична Республіка Конго та повстанці M23, яких підтримує Руанда, домовилися припинити бойові дії на сході країни, поки мирні переговори за посередництва Катару не досягнуть свого “завершення”.