Bloomberg: ЄС і США сподіваються укласти торгівельну угоду до липневого дедлайну

Європейський Союз та США сподіваються, що зможуть укласти певну торговельну угоду до дедлайну 9 липня, коли Вашингтон має запровадити 50 % тариф майже на всі європейські товари, а ЄС у відповідь розпочне власну серію економічних контрзаходів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила лідерам ЄС за зачиненими дверима на саміті в четвер, що вона впевнена, що торговельної угоди зі США можна досягти до дедлайну, щоб уникнути економічно збиткової ескалації.

За її словами, адміністрація президента США Дональда Трампа цього тижня поділилася новою пропозицією. Міністр торгівлі США Говард Лутнік повторив коментарі фон дер Ляєн, заявивши, що ЄС пришвидшив темпи переговорів за останні тижні, закладаючи основу для угоди.

Лутнік додав, що угода з ЄС має сенс укладатися наприкінці процесу, оскільки блок є найбільшим торговельним партнером США, і тому між ними є глибокі та складні стосунки.

"Європа виконала чудову роботу, вони наполегливо працюють. Я оптимістично налаштований – думаю, ми можемо досягти угоди зараз", – сказав Лутнік.

Як інформують джерела видання, під час дебатів відбулася зміна тону серед лідерів, багато з яких заявили, що готові прийняти певний ступінь дисбалансу в торговельній угоді, щоб уникнути ескалації.

З моменту активізації переговорів США та ЄС проводять поглиблені дискусії щодо критично важливих секторів, таких як сталь та алюміній, автомобілі, фармацевтика, напівпровідники та цивільні літаки, а також щодо тарифних та нетарифних бар'єрів, а також стратегічних закупівель та економічної безпеки.

Дебати лідерів у четвер не розкрили масштаби дисбалансів, які ЄС готовий пережити, за словами джерел.

Прагнучи взаємовигідної угоди, ЄС оцінить будь-який кінцевий результат і вирішить, який рівень асиметрії він готовий прийняти.

Через це, паралельно з переговорами, Євросоюз продовжує готувати контрзаходи, якщо переговори дадуть незадовільні результати, і, можливо, доведеться збалансувати угоду в деяких ключових секторах, пише видання.

ЄС схвалив тарифи на американські товари вартістю 21 мільярд євро, які можуть бути швидко запроваджені у відповідь на мита на метали, запроваджені Трампом. Вони спрямовані на політично чутливі американські штати та включають такі продукти, як соєві боби з Луїзіани, а також сільськогосподарську продукцію, птицю та мотоцикли.

Блок також підготував додатковий список тарифів на американські товари вартістю 95 мільярдів євро у відповідь на так звані взаємні мита та автомобільні мита Трампа. Вони стосуватимуться промислових товарів, включаючи літаки Boeing, автомобілі американського виробництва та бурбон.

ЄС також проводить консультації з державами-членами, щоб визначити стратегічні сфери, де США покладаються на блок, а також потенційні заходи, що виходять за рамки тарифів.