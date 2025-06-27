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Сибіга заявив, що Україна вітає законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції

"Це саме ті санкції, які потрібні від США та можуть відіграти визначальну роль у досягненні перемир'я", зазначає очільник українського МЗС.

Сибіга заявив, що Україна вітає законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Україна вітає законопроєкт американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Це саме ті санкції, які потрібні від США та можуть відіграти визначальну роль у досягненні перемир'я. 

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент LB.ua

“Ми вітаємо законопроєкт сенатора Ліндсі Грема. Переконаний, що це ті санкції, які потрібні сьогодні з боку Сполучених Штатів Америки. Наскільки ми розуміємо, на сьогодні цей законопроєкт у Сенаті, який підтримують 82 сенатори. Це значна кількість. І ми вважаємо, що цей пакет, у разі його прийняття, може відіграти вирішальну чи визначальну роль у досягненні перемир'я”, ‒ заявив міністр. 

Андрій Сибіга додав, що Україна очікує від американських партнерів рішучих рішень, щоб примусити Росію до миру і до справжніх мирних перемовин.

“Росія ‒ це екзистенційна загроза для всієї Європи та Євроатлантичного простору. Щоб її зупинити, ми повинні ухвалювати неординарні та сміливі рішення. В їх основі наша єдність та підтримка України з боку партнерів. Ми глибоко вдячні за неї”, — сказав міністр. 

За його словами, Україна також високо цінує ухвалення санкцій ЄС. Вони охоплюють сотні категорій критично важливих товарів та тисячі фізичних і юридичних осіб. І найближчим часом очікується ухвалення вже 18-го пакету. 

“Він буде потужним та болючим для агресора. Насамперед йдеться про удар по енергетичних прибутках і вторинні санкції проти тих, хто допомагає агресору. Санкції ЄС відіграють ключову роль у послабленні економічного і військово-технічного потенціалу Росії. Санкції реально працюють, щоб не щоб не розповідала російська пропаганда. Росія саме тому так сильно прагне їх послабити, обійти чи відтермінувати. І наш дипломатичний досвід свідчить, що чим більше вони роблять заяви щодо сильної економіки, тим більше на практиці означає проблему для їхньої економіці”, ‒ сказав Сибіга.

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  • На початку червня газета The Wall Street Journal написала, що Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Ліндсі Грема з проханням пом’якшити положення законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії. Пропонується, зокрема, дозволити президенту самостійно визначати об’єкти санкцій і замінити у законопроєкті обов’язкові формулювання на рекомендаційні ‒ замість «повинен» вжити «може».
  • Ініціаторами законопроєкту виступили Річард Блументаль (демократ) та Ліндсі Грем (республіканець). Його підтримують 80 сенаторів. Документ передбачає нові економічні санкції проти Росії у разі відмови від перемир’я, зокрема 500% мито на імпорт з країн, що купують російську нафту.
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