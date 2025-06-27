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У Ірані визнали, що після ударів США та Ізраїлю ядерні об'єкти країни серйозно ушкоджені

Організація з атомної енергії Ірану проводить оцінку збитків.

У Ірані визнали, що після ударів США та Ізраїлю ядерні об'єкти країни серйозно ушкоджені
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі визнав, що пошкодження ядерних об'єктів країни через атаки США та Ізраїлю є серйозними.

Його цитує ВВС.

Аббас Арагчі заявив, що Організація з атомної енергії Ірану проводить оцінку збитків.

Але лише за кілька годин до цього Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї казав про те, що удари не порушили ядерну програму країни. За словами Хаменеї, атаки США не змогли "досягти нічого суттєвого".

Але зауваження Арагчі створюють інше враження. Міністр закордонних справ також заявив, що немає планів відновлювати ядерні переговори зі США. Він додав, що уряд вивчає, що відповідає "інтересам іранського народу", і що підхід до дипломатії набуде "нової форми, але не пояснив, що має на увазі. 

У спробі повернути Іран за стіл переговорів адміністрація Трампа обговорювала можливість допомоги цій країні в доступі до 30 мільярдів доларів для будівництва цивільної ядерної програми виробництва енергії, послаблення санкцій та вивільнення мільярдів доларів з обмежених іранських коштів, повідомляв CNN. Але події в Ірані можуть перешкодити такому кроку.

У середу парламент Ірану схвалив припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Якщо співпрацю припинять, це означатиме, що Іран більше не зобов'язаний допускати ядерних інспекторів на свої об'єкти.
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