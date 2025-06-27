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Україна проситиме ЄС ввести санкції проти компаній з Бангладеш

Київ обурений імпортом зерна з окупованих територій.

Україна проситиме ЄС ввести санкції проти компаній з Бангладеш
зерно
Фото: Eriko Ovčarenko/BNS

Україна планує звернутися до Європейського Союзу з проханням запровадити санкції проти підприємств із Бангладеш, які, за її даними, імпортують пшеницю з тимчасово окупованих Росією територій. 

Про це заявив посол України в Індії Олександр Поліщук в коментарі агентству Reuters.

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За словами дипломата, українське посольство направило уряду Бангладеш щонайменше чотири офіційні звернення з вимогою відмовитися від закупівлі понад 150 тисяч тонн зерна, яке, ймовірно, було вивезене з окупованих регіонів та відправлене через російський порт Кавказ. Звернення залишилися без відповіді.

«Це злочин», — наголосив Поліщук. За його словами, російські компанії змішують крадене українське зерно з російським, аби приховати його походження. Україна передасть результати власного розслідування партнерам з ЄС із проханням вжити заходів.

Reuters також повідомляє, що в дипломатичних листах вказані назви та реєстраційні номери суден, які з листопада 2024 року по червень 2025 року відправлялися до Бангладеш із портів Севастополь, Керч, Бердянськ і Кавказ.

У МЗС Бангладеш та Росії від коментарів відмовилися. Представник міністерства продовольства Бангладеш заявив агентству, що імпорт зерна з територій, окупованих Росією, заборонено, і країна не купує крадену пшеницю.

  • Торік спільне розслідування Bellingcat та Lloyd's List щодо крадіжки росіянами зерна з ТОТ України показало, що збіжжя потрапляє до рук єменських хуситів.
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