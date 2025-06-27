Головне за ніч та ранок п’ятниці, 27 червня: масована атака на Київщину, майже 190 боєзіткнень, бої на Курському напрямку

Нічна повітряна атака, 187 бойових зіткнень, бої на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках, ворожі обстріли, зустріч Умєрова з журналістами.

Унаслідок російської атаки на Дніпро 24 червня загинула 21 людина.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що фортифікаційне будівництво виконується за планом: у 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань. Станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

За словами міністра, роботи здійснюються підрозділами сил оборони, відповідно до рішень Генерального штабу ЗСУ, на підставі пропозицій оперативно-тактичних угруповань та загальновійськових підрозділів, що в подальшому здійснюватимуть оборону на обладнаних фортифікаційних позиціях.

Умєров зазначив, що підхід до фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога.

Докладніше – в новині.

Про що ще розповів урядовець медійникам – тут, тут і тут, а також у інших наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 187 боїв.

На Покровському Сили оборони зупинили 56 штурмів росіян. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 970 одиниць. Загальні бойові втрати росіян станом на 27 червня сягнули близько 1 016 720 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Близько 1 години ночі росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

Про ракетну небезпеку для всієї території держави повідомили Повітряні Сили.

За інформацією моніторингових каналів, було здійснено два пуски, ворог цілив у місто Старокостянтинів Хмельницької області.

На півночі та півдні України зберігалася загроза від ударних безпілотників, вибухи чули у передмісті Києва.

Уночі 27 червня росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами.

В області працювали сили ППО. Адміністрація повідомила про збиті ворожі цілі.

Поранена одна людина – постраждав чоловік у Фастівському районі. Загалом наслідки ворожої атаки фіксують у трьох районах області. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Цієї ночі російська армія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. За інформацією ОВА, було не менше шести ударів.

Пошкоджено промислове підприємство і гаражний кооператив. Інформації про потерпілих немає.

"Внаслідок атаки сталися пожежі. На щастя, люди не постраждали", – розповіли в ОВА.

Загалом у ніч на 27 червня Росія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема ворог випустив 363 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 200 із них – "шахеди").

Також росіяни атакували Україну 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області та 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря. Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Станом на 9.30 ППО України знешкодила 365 цілей – 217 збили вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені.

Унаслідок атаки Росії по Дніпру 24 червня загинула 21 людина - оновлені дані оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ще двоє людей загинули у Самарі. «Загалом - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти», - додав міністр.

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