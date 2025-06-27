Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок п’ятниці, 27 червня: масована атака на Київщину, майже 190 боєзіткнень, бої на Курському напрямку

Нічна повітряна атака, 187 бойових зіткнень, бої на Покровському, Північно-Слобожанському та Курському напрямках, ворожі обстріли, зустріч Умєрова з журналістами.

Головне за ніч та ранок п’ятниці, 27 червня: масована атака на Київщину, майже 190 боєзіткнень, бої на Курському напрямку
Унаслідок російської атаки на Дніпро 24 червня загинула 21 людина.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що фортифікаційне будівництво виконується за планом: у 2024 році, за напрямами, де будівництво здійснювали військові частини, виконано від 96% до 99,9% поставлених завдань. Станом на середину 2025 року вже виконано понад 50% обсягів робіт, запланованих на цей рік.

Про це він розповів під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

За словами міністра, роботи здійснюються підрозділами сил оборони, відповідно до рішень Генерального штабу ЗСУ, на підставі пропозицій оперативно-тактичних угруповань та загальновійськових підрозділів, що в подальшому здійснюватимуть оборону на обладнаних фортифікаційних позиціях.

Умєров зазначив, що підхід до фортифікацій змінився з урахуванням тактики ворога.

Докладніше – в новині.

Про що ще розповів урядовець медійникам – тут, тут і тут, а також у інших наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 187 боїв.

На Покровському Сили оборони зупинили 56 штурмів росіян. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 970 одиниць. Загальні бойові втрати росіян станом на 27 червня сягнули близько 1 016 720 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Близько 1 години ночі росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.

Про ракетну небезпеку для всієї території держави повідомили Повітряні Сили.

За інформацією моніторингових каналів, було здійснено два пуски, ворог цілив у місто Старокостянтинів Хмельницької області.

На півночі та півдні України зберігалася загроза від ударних безпілотників, вибухи чули у передмісті Києва.

Уночі 27 червня росіяни масовано атакували Київщину безпілотниками і ракетами.

В області працювали сили ППО. Адміністрація повідомила про збиті ворожі цілі.

Поранена одна людина – постраждав чоловік у Фастівському районі. Загалом наслідки ворожої атаки фіксують у трьох районах області. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Цієї ночі російська армія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. За інформацією ОВА, було не менше шести ударів.

Пошкоджено промислове підприємство і гаражний кооператив. Інформації про потерпілих немає.

"Внаслідок атаки сталися пожежі. На щастя, люди не постраждали", – розповіли в ОВА.

Загалом у ніч на 27 червня Росія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема ворог випустив 363 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф (понад 200 із них – "шахеди").

Також росіяни атакували Україну 2 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області та 6 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Каспійського моря. Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів Хмельницької області. 

Станом на 9.30 ППО України знешкодила 365 цілей – 217 збили вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені.

Унаслідок атаки Росії по Дніпру 24 червня загинула 21 людина - оновлені дані оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ще двоє людей загинули у Самарі. «Загалом - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти», - додав міністр.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies