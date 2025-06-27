Умєров: Україна знайшла десятки технологічних рішень для боротьби з ударними дронами

Міністр оборони зазначив, що антишахедне рішення вже є — один з цих виробів показав дуже велику ефективність: “ми навіть самі не очікували”.

Для боротьби з ударними БпЛА, зокрема «шахедами», Україна знайшла десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовуються у бойових умовах.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, Україна багато років системно працює над пошуком ефективних рішень проти дронів-камікадзе, протягом трьох років триває безперервна робота для створення ефективної моделі протидії «шахедам».

“Це була постійна інтелектуальна боротьба – ворог регулярно змінював алгоритми, а Україна адаптувала тактику у відповідь. На сьогодні знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовуються у бойових умовах”, — сказав Умєров.

Він зазначив, що Росія застосовує комбіновані удари для виснаження української ППО.

“Зараз ворог збільшив комбіновані удари. Використовують до 500-та шахедів за ніч і комбінують з балістичними та крилатими ракетами — для того, щоб виснажити наше ППО, прорахувати нашу ешелонованість, для психологічного тиску. Незважаючи на це, Україна знаходить рішення й адаптує оборону. І антишахедне рішення вже є — один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували”, – сказав міністр.

За його словами, рішення, які на початку війни показували високу ефективність, з часом втрачали її, коли ворог змінював тактику. Наприклад, групи МВГ були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись. Україна запроваджує нові розробки – «дрони-перехоплювачі», а також інші інструменти, про які свідомо не розголошується. Вся робота над протидроновими системами – це безперервний цикл інновацій і вдосконалення, сказав Умєров.