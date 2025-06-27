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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 11 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 22 дитини.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 11 отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 11 отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 26 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 червня.

Покровський район. У Покровську поранено людину, у Родинському пошкоджено авто. У Грузькому Шахівської громади пошкоджено ферму і 2 будинки, у Заповідному — будинок і адмінбудівлю.

Краматорський район. У Закітному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Веселій Горі Новодонецької громади пошкоджено 2 будинки, 2 склади, 2 трактори і авто. В Іллінівці пошкоджено 13 приватних будинків, адмінбудівлю, 2 газогони і ЛЕП. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 2 інфраструктурні об'єкти, газогін і 6 гаражів.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.
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