Росіяни поранили чотирьох жителів Дніпропетровщини

Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждали четверо людей.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти атакували Нікопольщину. Агресор бив FPV-дронами по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах.

Також пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, 3 багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто, лінія електропередач.

Лисак додав, що у ночі на Дніпропетровщині ППО знищила дві російські ракети і п’ять БпЛА.