Росіяни поранили чотирьох жителів Дніпропетровщини

Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждали четверо людей.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, окупанти атакували Нікопольщину. Агресор бив FPV-дронами по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах.
Також пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, 3 багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто, лінія електропередач.
Лисак додав, що у ночі на Дніпропетровщині ППО знищила дві російські ракети і п’ять БпЛА.
- Близько 1 години ночі 27 червня росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал" з літаків МіГ-31К.
- Цієї ночі російська армія вдарила безпілотниками по Запоріжжю. За інформацією ОВА, було не менше шести ударів.