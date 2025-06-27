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Росіяни поранили чотирьох жителів Дніпропетровщини

Через обстріли пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля.

Росіяни поранили чотирьох жителів Дніпропетровщини
пошкоджене через обстріли авто
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Через російські обстріли Дніпропетровщини постраждали четверо людей.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, окупанти атакували Нікопольщину. Агресор бив FPV-дронами по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах.

Також пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, 3 багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто, лінія електропередач.

Лисак додав, що у ночі на Дніпропетровщині ППО знищила дві російські ракети і п’ять БпЛА.
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