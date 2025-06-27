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Прокуратура оприлюднила вміст телефону підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Мапи Львова, інформація про зброю, нацистська символіка та меми з жертвою.

Прокуратура оприлюднила вміст телефону підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон
Підозрюваний у залі суду
Фото: Суспільне Львів

Під час судового засідання у справді вбивства мовознавиці та політикині Ірини Фаріон прокуратура представила докази, знайдені у телефоні підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

Як пише "Суспільне", Зінченко зберігав зображення мапи Львова з тими вулицями та будівлями, які були пов'язані з життям та роботою жертви. 

Також в його галереї виявили низку світлин проросійського та нацистського характеру - зі свастикою, символом "Z", георгіївською стрічкою, Гітлером, символом ФСБ та неонацистськими лозунгами. Як пояснив сам підсудний, ці фото нібито не відображають його власних поглядів і є лише жартом.  

Окрім того, Зінченко завантажив до телефону вже після дати вбивства декілька мемів з Фаріон. Його адвокат наполіг, що експертизу щодо того, чи справді на фото жертва, проведено не було. 

Велику частину архіву підозрюваного займали зображення різноманітної зброї. З'ясовано, що він придбав пістолет 7 чи 8 квітня за 4 тисячі гривень. Після цього Зінченко шукав інформацію про те, як не бути спійманим.
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