Прокуратура оприлюднила вміст телефону підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Мапи Львова, інформація про зброю, нацистська символіка та меми з жертвою.

Під час судового засідання у справді вбивства мовознавиці та політикині Ірини Фаріон прокуратура представила докази, знайдені у телефоні підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

Як пише "Суспільне", Зінченко зберігав зображення мапи Львова з тими вулицями та будівлями, які були пов'язані з життям та роботою жертви.

Також в його галереї виявили низку світлин проросійського та нацистського характеру - зі свастикою, символом "Z", георгіївською стрічкою, Гітлером, символом ФСБ та неонацистськими лозунгами. Як пояснив сам підсудний, ці фото нібито не відображають його власних поглядів і є лише жартом.

Окрім того, Зінченко завантажив до телефону вже після дати вбивства декілька мемів з Фаріон. Його адвокат наполіг, що експертизу щодо того, чи справді на фото жертва, проведено не було.

Велику частину архіву підозрюваного займали зображення різноманітної зброї. З'ясовано, що він придбав пістолет 7 чи 8 квітня за 4 тисячі гривень. Після цього Зінченко шукав інформацію про те, як не бути спійманим.