Ексзаступника мера Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні

Посадовець не відобразив у деклараціях майно на 47 млн гривень.

Колишнього заступника мера Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

"За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури та на підставі висновку, отриманого від НАЗК, повідомлено про підозру колишньому заступнику міського голови Дніпровської міської ради", – йдеться у повідомленні Дніпровської облпрокуратури.

Посадовцю інкримінували умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації та незаконне збагачення (ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

За даними слідства, чиновник у щорічних деклараціях за 2022-2023 роки не відобразив майно на суму 47 млн грн.Йдеться, зокрема, про 3 квартири та паркомісця в Барселоні, 7 земельних ділянок у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, квартиру, житлові й нежитлові приміщення, автомобілі та корпоративні права.

Крім того, за цей період він незаконно збагатився та набув активів, вартість яких перевищує його законні доходи на майже 9 млн грн.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та наклали арешт на незаконно набуте майно.

"У зв’язку з переховуванням від органу досудового розслідування за межами України його оголошено в міжнародний розшук", – повідомили у прокуратурі.