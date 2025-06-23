За ексголову Тернопільської облради Михайла Головка внесли заставу

За колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка внесли заставу.

Про це Михайло Головко повідомив Суспільному.

Заставу за Головка суд призначив у розмірі в 15 мільйонів гривень.

Сьогодні, 23 червня, закінчувався термін у п'ять днів, відповідно до якого, за вироком суду, за Головка могли внести заставу.

Деталі справи

У червні 2023 Головка разом із двома заступниками - Ігорем Демʼянчуком та Ігорем Гайдуком - затримали під час одержання 600 тисяч грн хабара. Суд відправив його у СІЗО з можливість вийти під заставу в понад 805 000 грн, і Головко цю можливість використав.

За матеріалами справи, загалом вони вимагали в бізнесмена 1,8 млн грн. Гроші мали надаватись за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунального підприємства Тернопільської облради, а також за оплату заборгованості Тернопільської ОВА перед підприємством, яке виконало роботи ще у 2022 році.

Нещодавно ВАКС засудив до 8 років і 2 місяців ув’язнення Гайдука. Провадження щодо Демʼянчука зупинили ще у 2024 році через його мобілізацію.

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим ексголову Тернопільської обласної ради Михайла Головка у проханні та одержанні хабара від бізнесмена-волонтера. Йому призначили покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.