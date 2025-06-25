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Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Спецтрибунал доповнює роботу Міжнародного кримінального суду, який не має юрисдикції над злочином агресії РФ.

Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе
Фото: Євгенія Кравчук

Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе підписали Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

“Історичне рішення і історичний формат трибуналу – вперше він засновується на основі міжнародного договору з Радою Європи”, - написала Кравчук.

Як вона зазначила, серед найважливішого:

  • Імунітет для “трійки” російського керівництва (глава держави, глава уряду та міністр закордонних справ) не згадується у статуті трибуналу — навпаки чітко зазначається, що посада обвинуваченого з “трійки” не звільняє таку особу від кримінальної відповідальності та не пом’якшує покарання.
  • Спецтрибунал доповнює роботу Міжнародного кримінального суду, який не має юрисдикції над злочином агресії РФ.
  • Держави-співучасники теж потенційно нестимуть відповідальність – йдеться про Білорусь та КНДР.
  • Можливість заочних процесів – без присутності обвинувачених.

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Євгенія Кравчук додала, що продовжується робота над Розширеною частковою угодою та створенням Керівного комітету. По її завершенню інші держави зможуть долучатися, фінансувати трибунал, делегувати суддів тощо.

Зазначається, що Трибунал працюватиме в Гаазі, попереду підписання окремої угоди з Нідерландами.

Україна продовжує роботу з країнами, які не входять до Ради Європи, але є в Core Group, зокрема такими як Японія, Канада, Коста-Рика. 
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