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Дрони ГУР вразили склади зберігання ракетного палива та пально-мастильних матеріалів у Брянську

Українська розвідка застосувала дрони типу “Бобер”, “Баклан” та “Обрій”.

Дрони ГУР вразили склади зберігання ракетного палива та пально-мастильних матеріалів у Брянську
Архівне фото
Фото: Оперативний ЗСУ

Дрони Головного управління розвідки вразили на території Росії склади зберігання ракетного палива та пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у воєнній розвідці.

“Ударні БПЛА Головного управління розвідки ввечері 26 червня вразили склади зберігання ракетного палива та пально-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ у Брянську”, - йдеться у повідомленні.

За даними джерела в розвідці, місцеві пабліки у соцмережах повідомили про прольоти невідомих БпЛА. Згодом мешканці Брянська почали писати про вибухи та на пожежу в одному з районів міста.

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“Дехто з місцевих навіть не приховував точної локації та обʼєкту ураження: “Было четыре взрыва - горит нефтебаза” - пишуть місцеві жителі”, - уточнили у ГУР.

Зазначається, що українська розвідка застосувала дрони типу “Бобер”, “Баклан” та “Обрій”.

“Ураження складу ракетного палива та ПММ у Брянську - це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії”, - наголосили в ГУР МО.
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