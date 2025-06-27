У китайському МЗС заперечили постачання зброї сторонам війни в Україні

Китай не постачав зброю сторонам у війні в Україні, пише Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ КНР.

Пекін звинуватив “відповідний персонал НАТО” у наклепі на “нормальне нарощування військової сили” Китаєм.

Речник китайського МЗС Го Цзякун зробив ці заяви на брифінгу для преси у відповідь на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте про “масове нарощування” військових сил у Китаї та про те, що Китай підтримує воєнні зусилля в Україні.

New York Times писав на початку червня, що секретні документи ФСБ свідчать, що Росія вважає Китай “ворогом” і боїться претензій на свою територію.

У ФСБ задокументували, що Пекін дедалі більше намагається завербувати російських шпигунів та отримати конфіденційні військові технології, іноді заманюючи незадоволених російських вчених. Видання звертає увагу, що у 2023 році Китай опублікував офіційну карту, яка включала історичні китайські назви міст та районів у межах Росії.