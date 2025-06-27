У Слов’янську затримали продавчиню одного із магазинів за підозрою у наведенні ударів ворога

Слідство встановило, що жінка особисто обходила місцевість, де збирала відомості про розташування Сил оборони.

Служба безпеки України затримала у Слов’янську продавчиню, яка виявилася агенткою російської воєнної розвідки. Вона передавала ворогу координати українських військових на Краматорському напрямку.

Після вербування жінка збирала розвіддані, особисто обходячи прифронтові території, і передавала звіти бойовику одного з окупаційних угруповань. Зв’язок підтримувала через акаунт в «Однокласниках».

СБУ попередила атаки та затримала зрадницю з доказами співпраці з ворогом. Їй повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Підозрювана під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.