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У Слов’янську затримали продавчиню одного із магазинів за підозрою у наведенні ударів ворога

Слідство встановило, що жінка особисто обходила місцевість, де збирала відомості про розташування Сил оборони.

У Слов’янську затримали продавчиню одного із магазинів за підозрою у наведенні ударів ворога
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала у Слов’янську продавчиню, яка виявилася агенткою російської воєнної розвідки. Вона передавала ворогу координати українських військових на Краматорському напрямку.

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Після вербування жінка збирала розвіддані, особисто обходячи прифронтові території, і передавала звіти бойовику одного з окупаційних угруповань. Зв’язок підтримувала через акаунт в «Однокласниках».

СБУ попередила атаки та затримала зрадницю з доказами співпраці з ворогом. Їй повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Підозрювана під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.
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