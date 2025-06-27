Японія стратила людину ‒ вперше з 2022 року

Серійні вбивства Такахіро Сіраїсі, прозваного “вбивцею з Твіттера, вразили азійську країну і викликали дебати про те, як у мережі обговорюють самогубство.

У Японії стратили чоловіка, який убив дев'ятьох людей у 2017 році, вперше з 2022 року, пише BBC.

Серійні вбивства Такахіро Сіраїсі, прозваного “вбивцею з Твіттера”, вразили країну і викликали дебати про те, як у мережі обговорюють самогубство.

Сіраїсі, якому тоді було 30 років, заманював своїх жертв ‒ більшість із них молоді жінки віком від 15 до 26 років ‒ до себе у квартиру, а потім душив та розчленовував їх.

Про вбивства стало відомо у жовтні 2017 року, коли поліція виявила частини тіла в японському місті Зама поблизу Токіо, коли шукала одну з жертв.

Пізніше Сіраїсі зізнався у вбивстві дев'яти осіб, які нібито самі хотіли піти зі життя, та розповів, що познайомився з ними у Twitter, соціальній мережі, яка тепер відома як X. У його профілі у Twitter були слова: “Я хочу допомогти людям, яким справді боляче. Будь ласка, пишіть мені у приват будь-коли”.

У той час як прокурори вимагали смертної кари для Сіраїсі, його адвокати наполягали на менш суворому звинуваченні у “вбивстві за згодою”, стверджуючи, що його жертви дали дозвіл на вбивство. Вони також вимагали провести оцінку його психічного стану. Пізніше Сіраїсі оскаржив версію подій власного захисту і заявив, що вбивав без згоди жертв.

Сотні людей прийшли на слухання за його вердиктом у грудні 2020 року, коли його засудили до страти.

Вбивства також спонукали Twitter внести зміни до своїх правил, заявивши, що користувачі не повинні “пропагувати чи заохочувати самогубство”.

Міністр юстиції Японії Кейсуке Судзукі заявив, що вбивця діяв “із егоїстичних спонукань задоволення власних сексуальних та фінансових бажань”, повідомляє AFP. Він додав, що ця справа “викликала великий шок і занепокоєння у суспільстві”.