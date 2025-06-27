Трамп припинив торговельні переговори США з Канадою

Трамп прийняв це рішення після запровадження Канадою нового податку, спрямованого проти американських технологічних компаній.

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю припинив торговельні переговори з Канадою.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп прийняв таке рішення після запровадження Канадою нового податку, спрямованого проти американських технологічних компаній.

Президент США назвав це “відвертою атакою” та заявив, що встановить нову тарифну ставку на канадські товари протягом наступного тижня.

Цей крок відбувся через кілька годин після того, як міністр фінансів Трампа Скотт Бессент висловився оптимістично щодо торгівлі.

Канада є другим за величиною торговельним партнером США після Мексики, придбавши минулого року американських товарів на суму 349,4 млрд доларів та експортувавши до США на 412,7 млрд доларів.