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Сенат провалив обмеження на застосування Трампом армії проти Ірану

Рішення щодо воєнних операцій і надалі лишається за Білим домом.

Сенат провалив обмеження на застосування Трампом армії проти Ірану
Сенат США

Сенат Сполучених Штатів не підтримав законопроєкт, який передбачав обов'язкову згоду Конгресу на використання у майбутньому президентом Дональдом Трампом збройних сил проти Ірану.

Як пише Reuters, 53 зі 100 сенаторів висловилися проти обмеження військових повноважень глави держави. Голосування відбулося здебільшого за партійними лініями, але демократ з Пенсильванії Джон Феттерман не підтримав законопроєкт, натомість республіканець з Кентуккі Ренд Пол був на боці опонентів. 

Сенатор Тім Кейн, який був ініціатором законопроєкту, упродовж років намагався законодавчо закріпити неможливість оголошення США війни чи проведення будь-яких воєнних операцій без попередньої згоди Конгресу. 

У Палаті представників спікер Майк Джонсон просто відмовився ставити документ на голосування.
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