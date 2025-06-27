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Єрмак: Україна не погодиться на закінчення війни за сценарієм Росії

Погоджуватися з ультиматумами агресора ніхто не буде, запевнив він. 

Єрмак: Україна не погодиться на закінчення війни за сценарієм Росії
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Україна точно не дасть згоди на закінчення війни за російським сценарієм. Також вона наполягає на пожиттєвий санкціях для кожного з окупантів.

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент LB.ua.

"Всі, хто прийшов на українську землю вбивати, навіть якщо він тут знаходився тиждень, і вони, і всі члени родини, включаючи дітей, повинні отримати пожиттєві санкції, їх не повинно бути в цивілізованому світі", – наголосив Андрій Єрмак. 

Голова Офісу президента України наголосив, що Україна не погодиться на умови Росії у переговорному процесі. 

"Коли нас питають: чи втомилися ми, чи не втомилися? Так, ми всі втомилися. Ну, це правда. Три роки - це великий строк. Але ми точно не готові сьогодні на закінчення цієї війни по російському сценарію. Це буде несправедливо, нечесно і не прийнятно ні для нас, ні для тих, хто поклав своє життя за те, щоб Україна була незалежною і вільною", – додав Андрій Єрмак. 

Він запевнив, що Україна продовжить роботу, аби санкції по відношенню до агресора були посилені. 

"Ми вважаємо, що санкції є запобіжниками того, що Росія буде мати гроші для продовження агресії. Ми впевнені в цьому і маємо докази, що Росія планує, вона не зупиниться тільки на Україні… Навіщо їм зупинятися? І саме тому сьогодні агресор зупиняється тільки, коли відчуває, що це занадто дорого. Коли всі ці олігархи навколо Путіна почнуть відчувати санкції. Так, сьогодні вони вже не їздять на Лазурний берег, вже не їздять в Італію. Велику Британію і так далі. На жаль, їх родини продовжують. Але, коли закінчуються гроші, вони будуть тиснути на свого диктатора для того, щоб зупинити цю війну. Між іншим, ми говоримо про економічні санкції. Це дуже важливо. Але ми завжди в кожному пакеті доводимо до наших партнерів: «Не забувайте про пропагандистів». Іноді оці говорячі голоси роблять більшої біди, ніж деталі до дронів і так далі… І сьогодні є чіткі посили і G7, і європейців, і американців, і канадців, і інших країн. Ніхто до повного закінчення війни справедливим і міцним миром знімати санкції не буде. І ми ніколи на це не погодимося", – запевнив Керівник Офісу президента.
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