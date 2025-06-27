В Україні судитимуть агентку російської розвідки, яка закликала до захоплення Харкова

Зрадниця стежила за Силами оборони на замовлення ГРУ.

У Харкові судитимуть інформаторку російської розвідки, яка закликала до окупації міста та здавала локації Сил оборони України.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, безробітня мешканка Харкова добровільно допомагала ворогу в плануванні прицільних ударів по обласному центру. Жінка з антиукраїнськими поглядами налагодила контакт з представником російської спецслужби та, щоб довести "відданість", навіть написала розписку, у якій підтверджувала готовність до співпраці.

Куратор надав обвинуваченій список локацій, які вона мала перевірити та визначити, чи базуються там представники Сил оборони. Фігурантка фіксувала місцезнаходження українських захисників та відправляла "звіти" у вигляді текстових повідомлень, а також скріншотів мап з відповідними позначками.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили ворожу агентку. На суд вона очікує, перебуваючи під вартою. Жінку судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.