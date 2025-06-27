Розвідка: країни, які декларують нейтралітет у війні, підтримують російський ВПК

Військово-промисловий комплекс РФ підтримують країни, які декларують нейтралітет у російсько-українській війні.

Про це під час свого виступу на конференції з розширення санкцій проти Росії "Fair play: чесна гра" заявив представник Служби зовнішньої розвідки України Олег Олександров, пише Укрінформ.

"На сьогодні російський ВПК підтримується країнами, які декларують нейтралітет щодо війни, але фактично вони закривають очі на участь своїх компаній у схемах, які дозволяють постачати Росії компоненти для зброї", — сказав він.

Представник розвідки зазначає, що наразі РФ нарощує спроможності свого ВПК, а для цього потрібна сировина для вибухових речовин, високотехнологічне обладнання, зокрема, верстати.

Серед схем, які РФ використовує для постачання необхідних компонентів, у СЗР вирізняють продаж продукції через компанії-посередники.

"Тобто компанія за кордоном продає товар російській фірмі, яка не пов’язана напряму з військовою сферою, а та уже перепродає його якому-небуть оборонному заводу у Росії. Ми маємо на контролі понад 60 таких компаній у Росії", — зазначив Олександров.

СЗР постійно виявляє нові схеми, ідентифікує учасників, аналізує маршрути і логістику, вивчає, як проходять розрахунки між учасниками.

Також СЗР отримує попереджувальну інформацію про спроби РФ закупити підсанкційні товари і разом з міжнародними партнерами перекриває постачання таких товарів.

Водночас Олександров зауважив, що багато товарів, що постачаються до РФ, не потрапляють під дію експортного контролю, тобто формально не вважаються ані військовими, ані товарами подвійного призначення.

У зв’язку з цим СЗР має пропозицію розширити мережу контрольованих позицій товарів, щоб до списку увійшли усі електронні компоненти і обладнання, які РФ може використати для створення зброї.

Також у СЗР вважають, що потрібно розвивати напрямок застосування вторинних санкцій як наступний етап застосування тиску на агресора.