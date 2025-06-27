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ГУР показало "начинку" модернізованого російського "шахеда" з камерою та ШІ

Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, а також інфрачервону камеру. 

ГУР показало "начинку" модернізованого російського "шахеда" з камерою та ШІ
БпЛА Shahed-136 (Герань-2)
Фото: ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони в розділі "Компоненти у зброї" публікує електронну компонентну базу та 3D-модель зі схематичним розташуванням складових ударного БпЛА Shahed-136 (Герань-2) нової серії MS.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Безпілотник був збитий Силами оборони на Сумському напрямку в червні цього року. Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать що він - іранського виробництва. Водночас певні зміни та удосконалення можуть вказувати на спільну роботу Росії та Ірану з модернізації. 

Безпілотник містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, а також інфрачервону камеру. 

Фото: ГУР

Фото: ГУР

Призначення модуля – отримання інформації з камери БпЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також може використовуватися як розвідник.

Пройшла певну модернізацію й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у L1, L5 діапазонах. Відомо про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше ідентифіковані в шахедах російської збірки.

Фото: ГУР

Окрім цього, новий "шахед" має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування.

Наразі дослідження зазначеного БпЛА продовжується, результати будуть оприлюднені.

Фото: ГУР

"Зазначене свідчить, що обмін технологіями між Іраном та РФ є двостороннім, а результат їхньої співпраці може вийти далеко за межі російсько-української війни, якщо Іран буде використовувати досвід російських розробок у своїх дестабілізаційних діях на Близькому Сході. Це вкотре підкреслює необхідність об’єднання зусиль цивілізованого світу проти агресорів", - наголосили в ГУР.

  • Раніше на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в рештках ракет і дронів РФ постійно знаходять іноземні компоненти щонайменше з 19 країн світу
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