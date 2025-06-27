Головне за п’ятницю, 27 червня: удар по Самару, майже 120 боєзіткнень, спецоперація на аеродромі Маринівка

Ворог вдарив ракетами по місту Самар у передмісті Дніпра.

“У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо”, – написав очільник Дніпропетровської ОВА Лисак.

Згодом Сергій Лисак уточнив, що станом на 14:12 відомо про 5 загиблих – у лікарні помер один поранений.

"Постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані", – сказав він.

Згодом повідомили, що внаслідок ракетної атаки РФ у місті Самар постраждали 25 людей, з них 12 – у медзакладах. Четверо поранених у важкому стані.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 червня на фронті від початку доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби відбулось понад 50 боєзіткнень, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках - 17 боєзіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 червня – в новині.

Головнокомандувач Олександр Сирський провів день у робочій поїзді на Покровський напрямок, ситуація на якому залишається найважчою за всі 1200 км фронту.

Щоденно на цьому напрямку відбувається не менше 50 зіткнень, а ворог створював найчисленніше угруповання – 111 000, розповів головком.

Росіяни продовжують спроби пробитися до адмінмежі Донецької області. На думку Сирського, в основному – з демонстраційною метою, а не задля оперативних результатів.

"Особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому. Але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. Ситуація під контролем", – прокоментував головнокомандувач.

Сили спецоперацій ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі - бомбардувальники СУ-34 та ще два пошкодили.

Про це повідомили пресслужби СБУ та ССО. У ССО зазначають, що знищені чотири літаки Су-34.

Як повідомили у СБУ, ці багатофункціональні винищувачі ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі для скидів КАБів.

Більше інформації – в новині.

Російська армія вдарила із РСЗВ Іванопілля та Костянтинівку у Донецькій області. Унаслідок обстрілів дві людини загинули, ще одна зазнала поранень.

За один минулий рік були зафіксовані поставки в Росії верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26-й рік.

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент LB.ua.

"Наше з вами спільне завдання очевидне, поки Росія вкладається в цю війну, для них має бути максимально закритим весь світ. Це і про безпеку нашу з вами і про звичайну людську сприйнятливість. Саме це ми повинні з вами забезпечувати санкційними режимами нашими та партнерами. На жаль, сьогодні навіть країни Заходу досі ще продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти", – заявив президент.

За словами глави держави, українські експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах і ракетах.

Подробиці – в новині.

Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, запобіжний захід у вигляді застави в 120 мільйонів гривень.

Також ВАКС зобов'язав Чернишова прибувати на вимогу, не відлучатися з України, утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками, повідомляти про зміну роботи і місце проживання.

Докладніше – в новині.

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