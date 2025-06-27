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Умєров: постачання зброї для військових стає простішим і швидшим

Військові зможуть самі замовляти необхідне обладнання під свої задачі.

Умєров: постачання зброї для військових стає простішим і швидшим
Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони ухвалив постанову, яка масштабує цифрову платформу DOT-Chain на забезпечення зброєю, повідомив глава оборонного відомства Рустем Умєров.

"Разом із Агенцією оборонних закупівель та Державним оператором тилу ми впроваджуємо DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї, що кардинально змінює підхід до забезпечення", — каже глава Міноборони.

За словами Умєрова, військові зможуть самі замовляти необхідне обладнання під свої задачі. Бачитимуть, що саме, від кого і коли надійде. "Це — точніше планування, менше бюрократії, швидше постачання. АОЗ працюватиме з ринком, щоб військові отримували якісний продукт вчасно".

"На старті — FPV-дрони. Далі — інші типи БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані системи. Офіційний запуск — у липні, коли до маркетплейсу долучаться перші виробники та військові частини", — каже Умєров.

DOT-Chain Defence створено на основі системи DOT-Chain, яка вже скоротила цикл забезпечення харчами у 4 рази та перевела більшість процесів в “цифру”.
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