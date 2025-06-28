Литва повідомила ООН про вихід з угоди про заборону протипіхотних мін

Парламенти ще чотирьох країн теж погодили такий крок.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соціальній мережі X написав, що країна офіційно повідомила ООН про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

За словами урядовця, "це рішення було непростим в ухваленні". Проте Литва "не має ілюзій щодо того, що Росія є довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи". За таких обставин балтійська держава "використає усі засоби для захисту свого народу та кожного дюйму території НАТО".

Міністр наголосив, що Вільнюс залишається відданим принципу відповідальної оборони та міжнародному гуманітарному праву, включно із захистом цивільних.

Литва втратить зобов'язання щодо невикористання протипіхотних мін через 6 місяців після офіційного повідомлення ООН.