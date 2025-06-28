Генштаб: на фронті за добу відбулося 153 боєзіткнення, третина з них — на Покровському напрямку

Протягом доби ворог завдав чотирьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет та скинувши 111 керованих авіаційних бомб.

Розпочалася 1221-ша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 153 боєзіткнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, загарбники завдали чотирьох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосувавши 12 ракет та скинувши 111 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3633 дрони-камікадзе та здійснили 5623 артилерійських обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Охрімівка, Довгеньке Харківської області; Полтавка, Мирноград, Попів Яр, Покровськ, Горіхове – Донецької області; Оріхів, Кам’янське, Лугове – Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем противника.

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Так, минулої доби ворог завдав 12 авіаційних ударів – скинув при цьому 22 керовані авіаційні бомби, здійснив 341 обстріл, з яких три – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій ворога.

Фото: Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано п’ять боєзіткнень поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак – в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам’янського.

Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби наблизитись до наших позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 12 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, чотири літаки, 237 безпілотників оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.