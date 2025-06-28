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Упродовж доби росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини

Унаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо — поранені.

Упродовж доби росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру Херсонщини
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Упродовж доби російські окупанти атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області. Під ворожими обстрілами опинилися 42 населені пункти області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Наддніпрянське, Садове, Придніпровське, Степанівка, Молодіжне, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Томина Балка, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Миролюбівка, Новодмитрівка, Дар'ївка, Понятівка, Микільське, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Милове, Республіканець, Дудчани, Качкарівка, Тягинка, Львове, Бургунка, Вірівка, Червоний Маяк, Новоолександрівка, Гаврилівка, Золота Балка, Осокорівка, Шевченківка, Хрещенівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили  багатоповерхівку та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення.
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