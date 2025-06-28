Сили ППО уночі збили 22 із 23 ворожих безпілотників

У ніч на 28 червня противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, основний напрямок ворожого удару – Одещина.

Станом на 09.00 українська ППО знешкодила 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 — збито вогневими засобами ураження, 1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ.

Фото: повітряні сили

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м.Одеса), а також падіння збитих – на 8 локаціях.