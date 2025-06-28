​Розвідка: РФ повертає в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки

На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.

За даними української розвідки, РФ змушена повертати в стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки.

"Унаслідок масштабних безповоротних втрат озброєння та військової техніки під час війни проти України російська федерація вдається до масового розконсервування застарілих бойових машин", – повідомили у ГУР і пояснили, що на тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування ЗС РФ розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62.

Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт Атамановка Забайкальського краю. Постачанють ці танки до зони бойових дій зі складів східного військового округу.Зокрема 27 червня цього року зафіксували перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини РФ.

Технічний стан більшості цих машин є незадовільним, бо танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення.

Ключовими факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в РФ, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.

На практиці Т-62 використовуються не лише як активні бойові одиниці, а й як стаціонарні вогневі точки для зміцнення оборонних позицій.