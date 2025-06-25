НАТО: спроможності Росії у виробництві бронетехніки перебувають на максимумі

Російський військово-промисловий комплекс досяг максимальної можливої спроможності у виробництві бронетехніки.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на високопосадовця НАТО, який спілкувався на умовах анонімності.

"Росія зараз, схоже, на піку своєї виробничої спроможності і здатна підтримувати такий темп щонайменше ще рік", – заявив представник НАТО, що опікується розвідувальною інформацією.

Високопосадовець додав, що Росія зараз виробляє близько 130 танків на місяць, тобто близько 1600 на рік. Втім, переважна більшість з цієї кількості – це відновлення або модернізація старих танків.

Зараз у Росії є близько 2 тис. старих танків, частина з яких годиться лише на запасні частини.

При цьому, за даними НАТО, Росія втратила як мінімум 2 700 танків від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, Росія може випускати "орієнтовно 183 БМП та БТР за місяць", водночас з початку повномасштабної війни РФ втратила щонайменше 5 тис. БМП та БТР. Це вдвічі більше, ніж російська армія підготувала у 2022 році.