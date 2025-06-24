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Війна. Покровський напрямок

“Десантно-штурмові війська дають усі можливості знайти себе”, - боєць ДШВ

Якщо вже мобілізували, говорить військовий, намагайся бути максимально ефективним.

“Десантно-штурмові війська дають усі можливості знайти себе”, - боєць ДШВ
Віталій

Якщо так сталося, і тебе мобілізували, не треба впадати у відчай, знайди себе, говорить військовослужбовець Десантно-штурмових військ, кадровий офіцер на ім’я Віталій. 

ДШВ, за його словами, дають безліч можливостей найти справу, де будеш максимально ефективним.

“Ти можеш бути в бойових умовах, можеш бути на тиловій посаді, виконувати те, що вмієш найкраще. Просто будь ефективним не для свого командира, будь ефективним для свого побратима, який разом з тобою стоїть плече в плече”, - каже Віталій. 

У спільному проєкті з ОСУВ “Хортиця” “Війна. Покровський напрямок” публікуємо другу частину розмови із Віталієм.
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