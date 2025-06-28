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ЦПД: РФ застосовує "м'ясні штурми" під Покровськом та Костянтинівкою

Росія й далі застосовує тактику "мʼясних штурмів" на Донеччині.

ЦПД: РФ застосовує "м'ясні штурми" під Покровськом та Костянтинівкою
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російські окупаційні війська продовжують активні наступальні дії на Покровському та Краматорському напрямках і кидають у бій величезну кількість живої сили. 

Про це розповідає керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. 

"Під Покровськом і Костянтинівкою росіяни застосовують тактику мʼясних штурмів", — ідеться у повідомленні.

Також Коваленко зазначає, що росіяни також здійснюють штурмові дії в Сумській області та перекидати туди нові сили, однак мотивація цих піхотних груп штурмувати посадки низька. 

За словами керівника ЦПД, ситуація на фронті залишається складною, однак українським захисникам вдається зривати плани загарбників на низці ділянок лінії боєзіткнення.

  • Покровський напрямок є одним з основних у наступі ворога протягом більш ніж року. Росіяни намагаються повністю захопити Донецьку область. 
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