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Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці окупантів

Агент партизанського руху підпалив релейну шафу на залізниці під Донецьком.

Партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці окупантів
Фото: АТЕШ

Агент партизанського руху "АТЕШ" спалив релейну шафу залізниці у Донецькій області, завдавши удару по логістиці в тилу російських загарбників.

Про це повідомляє "АТЕШ". 

Агент "АТЕШ" провів успішну диверсію біля тимчасово захопленої росіянами Ясинуватої поблизу Донецька.

Він спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим маршрутом до Донецька.

Поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади і промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання російських військ.

"Ми обрали зручний момент для завдання удару, і в результаті залізничні вагони з паливом для окупантів прибули зі значним запізненням, що порушило плани ворога. До Дня Конституції України ми нагадуємо окупантам, що це незалежна і вільна країна. А Донецьк завжди буде українським!", — наголосили в "АТЕШ".
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