Ексзаступника мера Харкова підозрюють у привласненні грошей, виділених на фортифікації

Колишнього заступника мера Харкова та його спільників підозрюють у привласненні 5,4 млн грн бюджетних грошей, які мали піти на будівництво фортифкацій.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру пʼятьом членам злочинної організації, яку створив та здійснював керівництво колишній заступник міського голови м. Харків. До складу ОЗ крім організатора входили четверо виконавців, серед яких: 2 керівників підприємств та 2 фізичних осіб підприємців", – йдеться у повідомленні.

Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до схеми керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які купували майно для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових.

Встановили, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдали збитків на 5,4 млн гривень. В рамках досудового розслідування дослідять інші епізоди діяльності цієї злочинної організації.

У межах провадження провели обшуки на території Харкова та Харківської області, під час яких вилучили компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Прокуратура інкримінує підозрюваним участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Організатору злочинної групи вручено підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Виконавцям - за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Усіх учасників злочинної організації затримали. Стосовно підозрюваних скерували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.